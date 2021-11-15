"المنيع" يدشن مشروعات "تطوير شقراء" ويتجول بالحي القديم ويزور دار تراث الوشم

★ ★ ★ ★ ★

شملت خريطة إلكترونية للقرية القديمة وسوقًا ومطعمًا وغرف ضيافة تراثية

دشن الشيخ عبدالله المنيع نائب جمعية التنمية والتطوير بشقراء عددًا من مشروعات الجمعية التطويرية للقرية التاريخية، شملت سوق المدينة والخريطة الإلكترونية ومطعم القرية التراثية، كما تجول في الحي القديم وزار دار شقراء للتراث.

وتفصيلاً؛ دشن الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع نائب رئيس جمعية التنمية والتطوير بشقراء سوق المدينة الواقع شمال الجامع القديم بمدينة شقراء التراثية بعد إعادة ترميمه من قِبل لجنة التراث والحرف التابعة للجمعية.

وتجول الشيخ المنيع وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية في الحي القديم واستمع إلى شرح مفصل عن عملية الترميم وكذلك أبرز ساكني الحي في حقبة السبعينات؛ إذ يعد سوق المدينة من أقدم أحياء المدينة التراثية.

كما قام بتدشين مطعم المدينة التراثية والذي يقع شمال حي المدينة والذي صمم بطراز تراثي وتبلغ مساحته الإجمالية 4000 متر. ويحتوي على غرف ضيافة خاصة وأركان للبيع وصالة طعام جانبية وكبائن مفتوحة ومسطحات خضراء.

وأشاد الشيخ المنيع بجهود لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية للحرف والتراث والتي كان لها دور في تأسيس وبناء المطعم والتي تحولت فيما بعد للجنة التراث والحرف.

بعد ذلك، توجّه "المنيع" والوفد المرافق له لدار تراث الوشم، حيث استقبلهم الدكتور عبداللطيف بن محمد الحميد وعرف بمحتويات الدار وأركانها.

وأثناء زيارة الشيخ المنيع للمدينة التراثية دشن الخريطة الإلكترونية لمدينة شقراء التراثية، وتشتمل الخريطة على تعريف بمحافظة شقراء وأكثر من 40 موقعًا تراثيًا مزودًا بالمعلومات والصور وتم تصميم الترميز الرقمي (باركود) الخاصة بالخريطة وسيتم وضعها في مداخل المدينة التراثية ليتسنى للزوار الاستدلال على تلك المعالم والتعرف عليها.