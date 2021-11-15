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الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص بعد انفجار سيارة أمام مستشفى في ليفربول

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الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص بعد انفجار سيارة أمام مستشفى في ليفربول الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص بعد انفجار سيارة أمام مستشفى في ليفربول
تسبب الحادث في مقتل شخص وإصابة آخر.. ولازال التحقيق جارياً

الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص بعد انفجار سيارة أمام مستشفى في ليفربول

قالت الشرطة البريطانية إن ضباط مكافحة الإرهاب اعتقلوا 3 أشخاص على خلفية انفجار سيارة أمام مستشفى ليفربول للنساء شمال إنجلترا، اليوم الأحد، أوقع قتيلاً ومصاباً، وفق اليوم.

وتفصيلاً، قالت شرطة ميرسيسايد، عبر "تويتر"، إنها اعتقلت 3 رجال يبلغون من العمر 29 و26 و21 عاماً في منطقة كيسنغتون بمدينة ليفربول في إطار قانون مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن التحقيق المشترك لا يزال جارياً.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، عن مقتل شخص وإصابة آخر جراء انفجار سيارة تاكسي توقفت في حوالي الساعة 11:00 بتوقيت غرينيتش أمام مستشفى ليفربول للنساء.

وذكرت الشرطة أن راكباً في السيارة توفي في موقع الانفجار، في حين أصيب السائق، ولا يزال هناك حالة مستقرة بالمستشفى، مبينة أن الحادث لم يصنف بعد عملية إرهابية.


وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، عبر "تويتر"، أنها تحاط علماً بمستجدات الواقعة أولاً بأول.

وقالت رئيسة الشرطة المحلية، سيرينا كينيدي: "ما زال العمل جارياً للوقوف على ما حدث.. نحن منفتحون على الاحتمالات المختلفة فيما يتعلق بسبب الانفجار لكن في ضوء الكيفية التي حدث بها والتزاماً بالحذر، تقود شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق بمساعدة شرطة ميرسيسايد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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