محافظ أسوان يتلقى اتصالاً من رئيس الوزراء للاطمئنان علي الأوضاع بعد السيول

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قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية موسعة شملت قرى غرب أسوان والكوبانية وأبوالريش، بجانب مدينة أسوان الجديدة، والمناطق السكنية بشرق المدينة، أختتمها بزيارة عزبة الحدود بكيما حيث تفقد المنازل المتضررة، وأعمدة الإنارة والأشجار التي سقطت، بالإضافة إلى معسكرات الإيواء العاجل في الكوبانية وعزبة الحدود.

كما تابع المحافظ الجهود المبذولة لرفع وتجفيف تجمعات وتراكمات المياه من خلال معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، علاوة على قيام قطاع كهرباء أسوان بأعمال تأمين المحولات والموصلات الكهربائية والتأكد من تجفيفها قبل إطلاق التيار الكهربائى لها للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وخلال الجولة الميدانية تلقى محافظ أسوان إتصالاً تليفونياً من الدكتور مصطفى مدبولى الذي حرص على الاطمئنان على الأوضاع داخل المحافظة وجهود إحتواء تداعيات السيول، وقد رافقه في الجولة الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، ومديرى الأجهزة التنفيذية .