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لمدة 10 أيام.. فتح باب التقدم لمنصب المدير الأكاديمي لمقر جامعة بنها بالعبور

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لمدة 10 أيام.. فتح باب التقدم لمنصب المدير الأكاديمي لمقر جامعة بنها بالعبور لمدة 10 أيام.. فتح باب التقدم لمنصب المدير الأكاديمي لمقر جامعة بنها بالعبور

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أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، عن فتح باب التقدم لمنصب المدير الأكاديمي لمقر جامعة بنها بالعبور، من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة ١٠ أيام.

وقال رئيس الجامعة، في بيان صحفي، الأحد، إنه تم وضع عدة شروط للمتقدمين، من بينها أن يكون استاذاً بالجامعة، ولديه خبره سابقة في العمل بالبرامج الاكاديمية ذات النظم المختلفة (نظام الساعات المعتمدة ونظام الفصلين الدراسيين والتعلم عن بعد …)، وإجادة تامة للغة الإنجليزية.
وأضاف «سوسة»، أن يكون المتقدم لديه الخبرة الكافية والمقدرة على التواصل مع الجامعات الاجنبية، وأن يكون له الخبرة الكافية بالتعامل مع نظم المعلومات الإدارية والطلابية.

وأوضح أن من يرغب في شغل هذه الوظيفة إرفاق بيان بالحالة الوظيفية والسيرة الذاتية وخطة التطوير في خلال عشرة أيام من خلال الرابط التالي

https://forms.gle/HkCa4gPGmNQC5QdGA

المصرى اليوم

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