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مهلة 72 ساعة لإعداد حصر شامل لجميع المنازل المتضررة جزئيا أو كليا في أسوان

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مهلة 72 ساعة لإعداد حصر شامل لجميع المنازل المتضررة جزئيا أو كليا في أسوان مهلة 72 ساعة لإعداد حصر شامل لجميع المنازل المتضررة جزئيا أو كليا في أسوان

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ اسوان الجهات المعنية مهلة 72 ساعة لإعداد حصر شامل بكل نزاهة وشفافية ودقة لجميع المنازل المتضررة التي شهدت انهيارات جزئية أو كلية من خلال لجنة محايدة تضم المحليات والتضامن الاجتماعى والإسكان والأملاك والشؤون القانونية، على أن يتم إعداد تقرير فنى مصور عن كل حالة على حده، على أن يتم وضع الأسبقية لإعادة الشيء لأصله والتعويضات للمنازل التي إنهارت كلياً وتسببت في دخول أصحابها والأسر إلى معسكرات الإيواء العاجل للإسراع بتحقيق الاستقرار المعيشى والنفسى للمتضررين.

ولفت إلى توصيل التيار الكهربائى ومياه الشرب لجميع القرى والأحياء والمناطق السكنية بمركز ومدينة أسوان بإستثناء 3 مناطق جارى العمل فيها هي الشلال والناصرية العليا وبعض عزب كيما، كما أنه جارى رفع الأشجار وأعمدة الإنارة، وتراكمات الرمال على الطرق في المواقع التي شهدت إنهيارات جبلية لتسهيل الحركة المرورية.

وأثناء الجولة تفقد أشرف عطية مستشفى غرب أسوان المركزى حيث أطمئن المحافظ على توافر أمصال العقارب والثعابين، كما وجه بقيام وكيل وزارة الصحة إلى دعم المستشفى بالكوادر الطبية والمستلزمات والأدوية العلاجية، كما أدار حواراً مفتوحاً مع المواطنين للوقوف على مطالبهم وإحتياجاتهم، مؤكداً على أن الدولة والحكومة تقف معهم في هذه الظروف الطارئة من خلال الإسراع في توصيل المرافق العامة وضخ الخدمات لتخفيف المعاناة عنهم.

وكلف عطية المسؤولين بالعمل على تطهير بربخ نجع الشيخ على بأبوالريش لتصريف أي تراكمات من المياه، بجانب رفع القمامة والمخلفات مع على جانبي مصرف السيل، والعمل على تطهيره بشكل دورى، بالإضافة إلى تحرير محاضر مخالفة لبعض الوصلات العشوائية لبعض المنازل والمبانى الواقعة على المصرف، مع ضرورة نشر الوعى لدى الأهالى بعدم إلقاء أي مخلفات إلا في الحاويات المخصصة لذلك بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدنى بهذه المناطق.

المصرى اليوم

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