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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم هيروين وسلاح أبيض في أسوان

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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم هيروين وسلاح أبيض في أسوان القبض على 3 عاطلين بحوزتهم هيروين وسلاح أبيض في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، الاحد، القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم 50 جراما من مخدر الهيروين وسلاح ابيض و38 قرص مخدر .

تحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق .

كانت الحملة تحت قيادة مدير إدارة البحث الجنائى استهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها وكذلك العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان .

المصرى اليوم

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