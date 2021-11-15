وظيفة شاغرة بجامعة بنها (تعرف على التفاصيل)

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أعلنت جامعة بنها، الأحد، فتح باب التقدم لشغل منصب مشرف للاستوديو التعليمي من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

قال بيان صحفي، الأحد، إن شروط التقدم للوظيفة أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأن يتمتع بخبرة كافية في مجال العمل الإعلامي وخصوصا الإعلام الرقمي، وأن له المقدرة على التواصل مع الجهات الإعلامية المختلفة محليا وإقليميا، وأخيرا أن يكون شارك بفاعلية في مجال إعداد مواد خاصة بالتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

وأكد البيان أن من يرغب في شغل هذه الوظيفة إرفاق بيان بالحالة الوظيفية والسيرة الذاتية وخطة التطوير في خلال عشرة أيام بداية من اليوم الأحد، من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/7bFcvMNdFwyLgTs27