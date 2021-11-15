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تنظيم 83 قافلة طبية مجانية خلال الـ 10 أشهر الماضية في أسوان

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تنظيم 83 قافلة طبية مجانية خلال الـ 10 أشهر الماضية في أسوان تنظيم 83 قافلة طبية مجانية خلال الـ 10 أشهر الماضية في أسوان

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نظمت مديرية الشؤون الصحية في أسوان خلال ال 10 أشهر في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضى 83 قافلة طبية بمختلف القرى والمدن .

أوضح الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان أن القوافل الطبية نجحت في توقيع الكشف الطبي المجانى على١٢١ ألف و٤٢٥ مواطن ومواطنة، بجانب تقديم التحاليل والفحوصات المعملية لـ 26 ألف و95 مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات التوعوية وخدمات التثقيف الصحى والتي إستهدفت 23 ألف و299 مواطن ومواطنة، لافتاً إلى استمرار تنظيم القوافل الصحية برعاية محافظ أسوان، وبإشراف من الدكتور طارق صبيح منسق القوافل العلاجية المتنقلة وذلك للمساهمة في التخفيف عن كاهل المرضى، ولاسيما الأكثر إحتياجاً، وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة لهم بأعلى جودة ممكنة .

المصرى اليوم

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