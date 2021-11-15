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التنمية المحلية تتابع دهان واجهات العمارات بلون موحد ببورسعيد

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التنمية المحلية تتابع دهان واجهات العمارات بلون موحد ببورسعيد التنمية المحلية تتابع دهان واجهات العمارات بلون موحد ببورسعيد

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تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة شارع ٢٣ ديسمبر في نطاق أحياء الزهور والمناخ والضواحى، في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة استعادة الوجه الحضارى للمدن والمراكز والقرى ودهان المبانى بلون موحد يتناسب مع طبيعة كل محافظة وللحفاظ على الهوية البصرية.

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في بيان صحفي، الأحد، إنه تم استكمال تطوير ودهان واجهات العمارات بلون موحد بالمنطقة السابعة بحى المناخ، تواكبا مع أعمال التطوير والتوسعة ورفع الكفاءة التي يشهدها الشارع بنطاق حى المناخ.


وشدد المحافظ على سرعة إنجاز أعمال التطوير بشارع ٢٣ ديسمبر في أحياء الزهور والمناخ والضواحى، طبقا للمواعيد الزمنية المقررة، وذلك لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري بالشارع الذي يشهد أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة ضمن خطة المحافظة للتطوير في كافة الأحياء، ويتم التنسيق بين مديرية الطرق والنقل وأحياء الزهور والضواحى والمناخ.

المصرى اليوم

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