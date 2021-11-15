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منتخب إسبانيا يصعد إلى بالفوز على السويد

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منتخب إسبانيا يصعد إلى كأس العالم بالفوز على السويد منتخب إسبانيا يصعد إلى بالفوز على السويد

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تمكن الإسباني من تحقيق الفوز على منافسه منتخب السويد بهدف دون رد، في إطار الجولة الختامية من دور المجموعات للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات 2022.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب مع وجود تحفظ دفاعي نظرًا لأهمية نتيجة اللقاء في تحديد هوية المنتخب المتأهل إلى نهائيات مونديال قطر 2022، وجاء الهدف الوحيد بأقدام ألفارو موراتا في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب إسبانيا إلى 19 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة وبفارق 4 نقاط عن السويد صاحب الوصافة الذي يستعد لخوض منافسات الملحق.

المصرى اليوم

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