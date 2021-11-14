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«أزهر المنيا»: حظر دخول العاملين غير الملقحين المعاهد 15 نوفمبر

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«أزهر المنيا»: حظر دخول العاملين غير الملقحين المعاهد 15 نوفمبر «أزهر المنيا»: حظر دخول العاملين غير الملقحين المعاهد 15 نوفمبر

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وزع الدكتور احمد محمد عبدالمطلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، الأحد، منشورًا يحظر دخول العاملين الغير حاصلين على لقاح كورونا، الديوان العام، والإدارات التعليمية بالمراكز، والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، اعتبار من صباح الاثنين 15 نوفمبر الجاري.

وشدد المنشور على ضرورة تقديم صورة ضوئية، من كارت الحصول على اللقاح، لرئيس شؤون المقر، كما يحظر دخول المواطنين إلى مقرات قطاعات الأزهر الشريف، إلا بعد التأكد من حصوله لقاح كورونا.

وتضمن المنشور الذي وزع على المعاهد، والإدارات التعليمية، تشديد الإجراءات أيضا على قطاع الامتحانات.

المصرى اليوم

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