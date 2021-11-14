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من أجل " الخضراء".. "تقنية الجوف" تطلق مبادرة رؤيتنا مستقبلنا

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تهدف إلى تشجير مرافق ومحيط الكلية وعدد من المنتزهات والميادين

من أجل

أطلقت الكلية التقنية بالجوف اليوم مبادرة "رؤيتنا مستقبلنا" بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف، الدكتور سعد بن عبدالعزيز السعيدان.

وأوضح عميد كلية التقنية بالجوف ماجد بن عبدالعزيز العتيبي، أن المبادرة تأتي ضمن توجيهات محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تقديم مبادرات وبرامج نوعية تواكب رؤية المملكة 2030م.

وتهدف هذه المبادرة إلى المساهمة في مبادرة الخضراء من خلال تشجير مرافق ومحيط الكلية، وعددٍ من المنتزهات والميادين، وتوقيع عددٍ من عقود التوظيف لخريجي الكلية مع عددٍ من الشركات، بالإضافة إلى نشر الوعي المعرفي والصحي والتطوعي لدى المتدربين وتعزيز المسؤولية المجتمعية بين الكلية والمؤسسات الحكومية والخاصة.

كما ترمي إلى تقديم برامج تطويرية لكل شرائح المجتمع، وصيانة عددٍ من منازل المحتاجين والمساجد، وصيانة أجهزة الجوال والحاسب الآلي، وإقامة برامج ودورات تدريبية وتشمل مقدمة في الطاقة المتجددة ومقدمة في الأمن السيبراني.

من أجل

من أجل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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