رفع مساحى وإحداثيات 6 منشآت جديدة وإصلاح نافورة ميدان الصاغة في بنى سويف

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قال مدحت صلاح، رئيس مركز ومدينة ببا، إنه تم الرفع المساحى والإحدثيات لـ6 منشات جديدة منها محطتى صرف صحى لقريتى جبل النور والجزيرة الشرقية (العجرة) ومجمع الخدمات بقرية جزيرة ببا ومدرستين للتعليم الأساسى بقرية كفر ناصر وكفر جمعة.

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم تمهيد عدة طرق بناء على شكاوى أهالى 4 قرى ومنها تمهيد طريق البكريه- بنى عتمان وطريق المدرسة الإعدادية المشتركة والمدرسة الابتدائية المشتركة بقرية بنى أحمد، مشيرا إلى رفع 150 طن قمامة وحملة نظافة بجوار الموقف الجديد بعزبة محمود خليفة وشارع طريق السوق وتوسعة طريق العوامة بقرية القرامنة وكفر منصور.

وقال إن النافورة الموجودة بميدان الصاغة تم بناء الأجزاء المهشمة بها وإصلاحها، وأوضح رئيس المدينة، أن الوحدة المحلية نفذت صيانة وإنارة كشافات طريق قرية بني هاشم التابعه للوحده المحلية بصفط راشين وصيانة كشافات بقرية تل كفر منصور على طراد النيل وصيانة عدد 15 كشاف بها.