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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن شعار الجمهورية الجديدة شعار مستحق لإنه عاصر كل الرؤساء لجمهورية مصر العربية الرئيس محمد نجيب والرئيس جمال عبدالناصر والرئيس محمد أنور السادات والرئيس مبارك حتى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا أن ما يحدث يعتبر إنجاز 20 أو 30 سنة في مدة قصيرة.

وأضاف خلال مقابلة خاصة مع الإعلامي أحمد الطاهري على قناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، إن الجمهورية الجديدة فاتحة خير على مصر وقضية بناء الإنسان أخطر قضية في كل زمان والمبدأ يقول أن البشر قبل الحجر وأى إنسان يأخذ تكوينه من مؤسسة الأسرة أو البيت ثم مؤسسة التعليم ثم المؤسسة الدينية ثم المؤسسة الاجتماعية ثم الإعلام باعتباره الحاوى لكل نوعيات الثقافة والتكوينات والكيانات الخمسة هي التي تساهم في بناء إنسان.

وأوضح أن العامل الأول هو عامل الحب وهناك عبارة خالدة تقول إن النفس الشبعانة تدوس العسل والنفس الشبعانة داخل البيت تدوس أي عسل وأى ضعف في المجتمع بأى صورة من الصور إذا الإنسان اكتمل فيه عنصر الحب في حياته فالطفل عندما يولد في أسرة يولد فيه أساس الحب ولابد أن تتحقق في الطفل معادلة أن يكون محبوبا فيصير إنسانا محبا لكل شخص في المجتمع.

وتابع: «كل اللي قاموا بالعمليات الإرهابية على مستوى العالم وبدون استثناء جاء نتيجة ضعف في التربية ظهر لعدم مكون التربية داخل الأسرة، ونقيس على ذلك كل ما يصدر من الإنسان داخل المجتمع.