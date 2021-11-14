«مؤسسة بطرس غالي» تكرم جورج أبي صعب والأمين السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية (صور)

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نظمت مؤسسة «كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة» حفلها السنوي الثالث احتفالا بيوم ميلاد الدكتور بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة ووزير الدولة للشؤون الخارجية السابق الذي يتوافق في ١٤ نوفمبر من كل عام، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

كرمت المؤسسة خلال الاحتفالية التي احيتها مساء اليوم، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، أيقونتين من أيقونات العمل الدبلوماسي والفكري والقانوني وهي المجالات التي اهتم بها الدكتور بطرس غالي طوال حياته السياسية والدبلوماسية والأكاديمية، الأكثر تميزا على المستويين المصري والإفريقي إذ تميزا بعملهما العام في مجالات صنع وحفظ السلام ودبلوماسية حل الصراعات والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهما القانوني المصري المخضرم الدكتور جورج أبي صعب والدكتور سالم أحمد سالم، الأمين العام السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية.

وحصل أبي صعب على جائزة التميز الفكري في مجال صنع وحفظ السلام هو أحد أهم أساتذة القانون الدولي والعلاقات الدولية المعاصرة على مستوى العالم، الأمر الذي جعله يتولى العديد من المناصب الدولية ويكون مسؤولا عن الكثير من الملفات الحساسة، وأصبح أبي صعب من علامات المدافعين عن العالم الثالث في دراساته القانونية. كان الدكتور أبي صعب أحد أعضاء اللجنة القومية وهيئة الدفاع في تحكيم طابا ولعب دورا حيويا في استعادة مصر لطابا، كما أنه تولي الدفاع عن السلطة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية خلال النزاع حول جدار إسرائيل العازل.

ومنحت المؤسسة جائزة الإنجاز في مجال حل الصراعات والديمقراطية وحقوق الانسان، للدكتور سالم أحمد سالم، السياسي والدبلوماسي التنزاني، وشارك في التكريم نجله أحمد. بدأ سالم حياته الدبلوماسية في القاهرة وتقلد بعد ذلك الكثير من المناصب المهمة، فكان وزيرا للخارجية ثم رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع وأخيرا أميناً عاماً لمنظمة الوحدة الافريقية حيث عمل على تحقيق التكامل في القارة، ‏كما كرمت المؤسسة أوائل الخريجين من كليةالاقتصاد والعلوم السياسية، التي انطلق منها الدكتور بطرس غالي إلى عالمه المهني.

احتفالية مؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة

احتفالية مؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة

احتفالية مؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة

احتفالية مؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة

احتفالية مؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة

احتفالية مؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة

احتفالية مؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة

احتفالية مؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة