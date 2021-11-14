البابا تواضروس : الوحدة الوطنية أغلى شيء لدى المصريين

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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الوحدة الوطنية من أغلى الأمور التي يجب أن نحافظ عليها، معلقًا: «الوحدة الوطنية أغلى شىء لدى المصريين».

وأضاف البابا تواضروس، خلال مقابلة خاصة مع الإعلامي أحمد الطاهري على قناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد: "إن المصريين عاشوا حول نهر النيل منذ أيام الفراعنة حتى الآن، وهو ما أوجد وحدة وطنية طبيعية".

وأوضح أن المحافظة على الوحدة الوطنية تتطلب احترام الآخر والمواطنة والعمل والنظر برؤية بعيدة لمستقبل الوطن، مؤكدًا أن القيادة السياسية مهتمة بهذا الأمر. وقال إن كنيسة الإسكندرية هي أول كنيسة قدمت لقب «بابا» في التاريخ، ومن بعدها روما، مؤكدًا أن الكنيسة المصرية واحدة من أقدم كنائس العالم.

وتابع البابا تواضروس الثاني: مصر أهدت للعالم نظام «الرهبنة والأديرة»، مشيرًا إلى أن أول راهب في العالم «أنطونس الكبير» وهو مصري من قرن العروس، وهي قرية من بني سويف، وآباء الرهبنة الأول «مصريين». واستكمل: «الأديرة المصرية أقدم أديرة في العالم كله، وأدعو جميع المصريين لزيارتها لمعرفة تاريخ وحضارة بلدهم، مؤكدا أن الكنيسة هي أقدم كيان شعبي على أرض مصر، وهو كيان منظم جدًا».

وأوضح أن الكيان الكنسي له دوران، الأول الروحي، من علوم كنسية وتعليم الناس والاهتمام بأخلاقهم ومبادئ حياتهم، واهتمامهم بالسماء، وأن يكون له نصيب بالسماء أي «الاهتمام بملكوت السماوات» في المعنى الكنسية، موضحا أن الثاني خدمة المجتمع الموجودة فيه الكنسية، من بناء مدارس أو فتح عيادات ومستشفيات وكل الأدوار المجتمعية لخدمة المجتمع بدون استثناء. وأفاد بأن المدارس المسيحية مفتوحة للجميع، ويعلم فيها رهبان وراهبات على درجة عالية من الاهتمام والتربية.