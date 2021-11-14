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مصرع شخص وإصابة 3 في حادث بكفر الشيخ

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مصرع شخص وإصابة 3 في حادث بكفر الشيخ مصرع شخص وإصابة 3 في حادث بكفر الشيخ

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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة جامبو بعربة كارو، وتم نقل جثمان المتوفى والمصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.


تلقت غرفة طوارئ مديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة جامبو بعربة كارو على رافد الطريق الدولي بقرية تابعة لمركز الرياض، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، والمصابين للمستشفى، لتلقي العلاج اللازم.


تبين من التقرير الطبي مصرع ع.ع.ع.ع.، 26 سنة، من سيدي غازي، وتم إيداعه مشرحة المستشفى، وإصابة كلا من ع.س.ح. 50 سنة، باشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالبطن، ا.ا.، 25 سنة، باشتباه كسر في الركبة، وخ.ا.ا.، 43 سنة، باشتباه كسر في العضد واشتباه كسر في الساق، وجاري تقديم الإسعافات والخدمات الطبية اللازمة.

المصرى اليوم

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