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عبر تصريحاته لـ "رويترز"

أكد إبراهيم كوشي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية، أن الشركة ستطلب طائرات ركاب عريضة البدن، العام المقبل؛ لدعم نموها.

وقال إن "الشركة تعتزم طلب طائرات عريضة البدن العام المقبل لدعم خطط توسعها السريع دولياً التي ستشهد وصول وحدتها للطيران منخفض التكلفة (فلاي اديل) إلى 200 وجهة أغلبها دولية بحلول عام 2030".

وتابع "كوشي" أثناء وجوده في معرض دبي للطيران، أن "الشركة تتوقع نقل 85 مليون مسافر في العام بحلول 2030، ارتفاعاً من 35 مليوناً قبل جائحة فيروس كورونا".

