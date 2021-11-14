البابا تواضروس: «للى بيحصل في عهد الرئيس السيسى إنجاز يحتاج 30 عاما»

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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن شعار الجمهورية الجديدة هو شعارا مستحق لما أنجزته مصر خلال الـ 7 سنوات الماضية.
وأكد قداسة البابا، خلال حواره مع قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامى أحمد الطاهري، أن مصر دخلت عصرا جديد وجمهورية جديدة بمقومات حياة جديدة.
وتابع البابا قائلا: «عاصرت الرؤساء الراحلين، جمال عبدالناصر، محمد نجيب، حسنى مبارك، وأنور السادات، حتى حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي».
وأكد البابا قائلا: «اللى بيحصل في عهد الرئيس السيسى إنجاز كان يحتاج 30 عاما حدث خلال 7 سنوات».
وتابع البابا: شعار الجمهورية الجديدة هو فاتحة خير على مصر.