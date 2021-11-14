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في ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات في المجالات الطبية والعلميةوالثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، وتماشيًا مع رؤية 2030 التي تهدف إلى استثمار الكفاءات البشرية، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آلسعود قرارً بمنح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.

تضمنت قائمة الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية السعودية 10 أسماء لامعة فيمجال الاستثمار والتقنيات الرقمية، من بينهم اثنين مصريين، هم عمرو عوض الله،ومحمد على جودت.

من هم المصريين الحاصلين على الجنسية السعودية؟ عمرو عوض الله عمرو عوض الله هو مهندس ورائد أعمال مصري أمريكي سعودي، من مواليد أكتوبر1970، حصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية عام 1992 من جامعة القاهرة، ثم حصلعلى ماجستير في هندسة الحاسبات عام 1995، من نفس الجامعة، ثم حصل على الدكتوراة فيالهندسة الكهربائية من جامعة ستانفورد عام 2007.وهو مستثمر وممول في عدد من الشركات الناشئة المصرية وهي«دياجنوسوفت»، «أوفرنا»، «انستاباج»، و«وظوف».

عمل «عوض الله» مؤسس ومهندس للنظم في شركة «فيفا سمارت»بين عام 1999 وعام 2000، كما شغل منصب نائب رئيس الهندسة الاستخباراتية الإنتاجية في شركة «ياهو» بين عامي 2000 و2008.

وخلال عام 2008 كان ممولًا مقيمًا لشركاء «أكسل»، وبحلول عام2012 أصبح عضوًا في «Diagnosoft»حتى عام 2015.

وبين عامي 2008 و2019 شغل منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة «كلاوديرا»التي ساهم في تنفيذها، كما شغل منصب نائب رئيس علاقات المطورين لشركة «جوجلكلاود» من 2019 وحتى العام الجاري.محمد على جودتمحمد على جودت من مواليد مايو 1967، وهو واحد من أهم رجال الأعمال المعروفينفي مجال الاقتصاد، وكبار التجار في مصر، من أشهر المستثمرين في الوطن العربي ودولالخليج، وله مجهودات عديدة في مجال الاقتصاد.

بدأ حياته بدراسة الهندسةالمعمارية، وحصل على ماجستير إدارة من جامعة ماستريخت للإدارة، وبعد تخرجه عملمجموعة من أكبر شركات البرمجيات، مثل مايكروسوفت وجوجل وشغل مناصب قيادية بها.شغل «جودت» من مسؤولي الأعمال السابق لشركة «جوجلإكس»، وهو مؤلف كتاب «حل السعادة» الذي ألفه بعد وفاة ابنه الذيحصل على لقب «الأفضل مبيعا»، ومثل هذا الكتاب دافعًا فيما بعد لإطلاق حملته بعنوانonebillionhappy.org التي ساعدت الملايين عالميا في إيجادالسعادة.كما شغل منصب المدير الإقليمي لشركة «BAT»، منصب نائب الرئيس لقطاع الأسواقالناشئة، بالإضافة إلى عدد من المناصب المرموقة في شركة ميكروسوفت، فضلًا عن أنهانضم لشركة جوجل لمدة سبع سنوات.

وكان من بين الحاصلين على الجنسية السعودية، إيهاب خليل، وهو خبير مالي، لديه خبرة في تمويل الشركاتواستراتيجيات الاستثمار، ومجال الأسهم المغلقة، امتدت خبرتهفي مجال الاستشارات المالية لمدة 20 عام.وصالح رميح الذي قضى 18 عامًافي منصب المدير العام لبنك Deutsche Bank، كما عملكمدير تنفيذي لـ Goldman Sachs في لندنبالإضافة إلى مشاركته في عدد من مجالس الإدارة بعدد من المؤسسات.

ومن بين أبرز الحاصلين على الجنسية السعودية هيمناهل عبدالرحمن ثابت، وهي عالمةيمنية متخصصة في مجال التقنيات الرقمية، منحت الجنسية السعودية نظير تميزها فيالهندسة المالية، وفي مجال الرياضيات والعلاقات الكميّة وهي أصغر امرأة تحصل علىالدكتوراة في مجال الهندسة المالية، إذ حصلت عليها في سن الـ 28 عام، وتعد من أبرزالكوادر النسائية، حيث تم تصنيفها ضمن أذكى 30 شخصًا على قيد الحياة.

وحصل على الجنسية السعودية أيضًا عاصف ساجد الذي أسهم الذي شغل عدة مناصبقيادية أبرزها رئيس القطاع العام والخدمات المالية لشركة الاستشارات KPMG،وهو يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة راز في الرياض، خلال عمله في شركةالاستشارات KPMG.

بالإضافة إلى عمر ماونس ياغي وهو رائد لمجال البحوث المتقدمة بوصفه عالم كيمياء يعمل حاليابمركز الأبحاث الشهير لورنس بيركلي وبروفيسور في قسم الكيمياء في جامعة كاليفورنيابيركلي، وهو المدير المؤسس لمعهد بيركلي العالمي للعلوم وكان قد أسس عدة مختبراتفي جامعات مختلفة وفي اليابان وفيتنام.

وكذلك إحسان حق وهو الآن أستاذ مساعد في علوم الكمبيوتر في جامعة روتشسترويشغل حاليا منصب المدير المؤقت لمعهد جورجن لعلوم البيانات، وحصل جمشيد منير،أيضًا على الجنسية السعودية وهو دكتور في إدارة سلاسل التوريد من الجامعة الملكيةفي لندن، وعمل في مناصب قيادية في شركات استشارية عالمية، كما عمل في السعوديةلمدة 15 عاما في عدة شركات متقلدا مناصب قيادية.بالإضافة إلى إياد سباعي، وهو منمواليد المملكة العربية السعودية، تخرج بدرجة التميز من جامعةالملك فهد للبترول والمعادن، وحصل على ماجستير في الذكاء الاصطناعي من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في دفعتها الأولى، ولديه خبرة واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ضمن علماءالبيانات الأكثر تميزا في العالم حسب ترتيب «كاجل».

المصريين الحائزين على الجنسية السعودية‎‎