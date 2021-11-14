«سيول» أسوان.. انهيار منازل وظلام وعقارب

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رصدت «المصرى اليوم» بعض الأضرار التى تعرضت لها العديد من المناطق فى أسوان جراء «السيول» وحالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

وكانت محافظة أسوان قد تعرضت للحظات مرعبة إثر هطول أمطار رعدية غزيرة بالتزامن مع حدوث برق ورعد شديدين مصحوبة بصواعق وسقوط ثلوج ورياح شديدة، ما تسبب فى غرق الشوارع وانقطاع التيار الكهربائى عن المنازل ومحطات المياه والمرافق، وانهيار العديد من المنازل، خاصة بمناطق عزبة المرشح والفرن بمدينة أسوان.

سقوط السيول فى أسوان

وتسببت الأمطار فى اقتلاع وسقوط أعداد كبيرة من الأشجار وأعمدة الكهرباء، وشهدت مدينة أسوان ليلة حالكة سادها الظلام بعد انقطاع التيار الكهربائى نتيجة خروج عدد من محطات التغذية الكهربائية من الخدمة. وأُصيب ٥٠٣ مواطنين بلدغات العقارب بعدد من مراكز وقرى المحافظة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى الأمصال الطبية.

سقوط السيول فى أسوان

كما تسبب سوء الأحوال الجوية فى إلغاء انتخابات مجلس إدارة نادى أسوان، والتى كان مقررًا لها أمس الأول، وتأجيلها لحين تحديد موعد آخر للانتخابات، حيث تسببت الأمطار فى هدم سرادقات اللجان الانتخابية، كما تأخر إعلان نتائج انتخابات نادى الشمس بأسوان إثر تعرض السرادق المقام للانتخابات للأمطار والرياح الشديدة، وتم نقل الفرز إلى داخل مقر النادى.

سقوط السيول فى أسوان

ووجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، باستئناف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، بجانب إعادة فتح الطرق السريعة، مع التزام سائقى المركبات بالتهدئة والسرعات المقررة بعد هدوء العاصفة والأمطار.

وكشف المحافظ أنه جارٍ العمل على إعادة التيار الكهربائى تدريجيًّا بعد خروج عدد من محطات التغذية الكهربائية من الخدمة، لافتًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بإشراف من اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، تتابع أولًا بأول أعمال شفط وكسح المياه من الشوارع والمناطق السكنية، مع رفع الأشجار التى سقطت بسبب قوة الرياح، علاوة على إصلاح أعمدة الإنارة والهوائيات الكهربائية، وهو ما يتوازى مع توفير كميات من الأمصال بالمستشفيات والوحدات الصحية للتعامل مع الحالات المصابة بلدغات العقارب والثعابين.