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يقع كثيرون ضحية لغش التجار في البضائع والسلع التي تدخل ضمن نشاطهم التجاري، دون أن يدري كيف يمكنه التصرف والحصول على حقه وفقاً للقانون، وما هي الاجراءات التي يجب اتخاذها في هذه الحالة؟.

وضع المُشرع في قانون العقوبات نصوص واضحة حدد فيها عقوبة جريمة الغش التجاري، وأوضح حالات هذه الجريمة والتي متي توافرت تكون واقهة الغش التجاري قد وقعت وتستوجب العقاب.

حلقة برنامج «الحق والمستحق» المذاع على تليفزيون «المصري اليوم» تعرض بالتفصيل جريمة الغش التجاري، وكيف يمكن لمن يتعرض لها أن يحضل على حقوقه ممن ارتكبها وفقا للقانون، وكذلك العقوبات التي يمكن توقيعها على من يرتكب خذه الجريمة: