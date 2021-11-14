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كثير منا يقع ضحية لغش التجار في البضائع والسلع التي تدخل ضمن نشاطهم التجاري، دون أن يدري كيف يمكنه التصرف والحصول على حقه وفقاً للقانون، وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذه الحالة؟

وضع المشرع في قانون العقوبات نصوص واضحة حدد فيها عقوبة جريمة الغش التجاري، وأوضح حالات الجريمة التي متي توافرت تكون واقهة الغش التجاري قد وقعت وتستوجب العقاب.

حلقة اليوم من برنامج الحق والمستحق المذاع على تليفزيون المصري اليوم تعرض بالتفصيل جريمة الغش ااتجاري وكيف يمكن لمن يتعرض لذلك أن يحضل على حقوقه ممن ارتكبها وفقا للقانون، وكذلك العقوبات التي يمكن توقيعها على من يرتكب هذه الجريمة.