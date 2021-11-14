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إزالة 94 حالة تعدِ بالعدوة وأبوقرقاص في المنيا

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إزالة 94 حالة تعدِ بالعدوة وأبوقرقاص في المنيا إزالة 94 حالة تعدِ بالعدوة وأبوقرقاص في المنيا

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أزالت الوحدة المحلية لمركز العدوة في المنيا، 41 حالة تعد على الموارد المائية والري، و53 على مصارف الري بمركز أبوقرقاص، منها 50 على أملاك الدولة بقرية نزلة أسمنت، و3 حالات على مصارف ري شرق قرية اتليدم بمركز أبوقرقاص، بالإضافة لإزالة حالة في المهد وتم التحفظ على معدات وأدوات البناء.

وأوقفت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال بناء مخالف لحالتين دون ترخيص بقرية قلوصنا، وتم التحفظ على معدات وأدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي، استمرار الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

المصرى اليوم

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