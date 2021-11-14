إقبال جماهيري في حفل أصالة بمهرجان الموسيقى العربية

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شهد حفل الليلة قبل الأخيرة بمهرجان الموسيقي العربية، مساء الأحد، للمطربة أصالة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث يعتبر الأكبر على مدار أيام الدورة ٣٠ من المهرجان بحضور 1400 شخص بمسرح النافورة، حيث غنت رفقًا من ألحان سهم، وخانة الذكريات.

كانت أصالة قد حاولت تهدئة الأجواء بحفل دار الأوبرا ومهرجان الموسيقى العربية، وتحدثت مع جمهورها الذي تأخرت عنه قرابة ساعة ونصف الساعة، وتحدثت إليهم بأن يشاركوا معها الغناء، وأكدت لهم أنها نتيجة استعجالها للحاق بالحفل تسببت في قطع بفستانها ووجهت كل الشكر لصناعة، وأكدت حزنها الشديد على قطع فستانها.

وغنت أصالة بعد ذلك أغنية نفسي أسألك، اكتر من اللي أنا بحلم بيه.

ومن المقرر أن تختتم حفلات المهرجان غدا الإثنين النجمة ماجدة الرومى بحفلاً بمصاحبة اوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى بقيادة المايسترو نادر عباسى يتضمن مختارات من اعمالها الخاصة التي حققت قاعدة جماهيرية عريضة في كافة انحاء الوطن العربى .