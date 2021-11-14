أصالة تغني لأول مرة للشحرورة صباح

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غنت المطرية أصالة للشحرورة صباح، لأول مرة في مشوارها على خشبة المسرح، وغنت لها «يا دلع يا دلع» من ألحان الموسيقار فريد الأطرش وأهدتها لزوجها فائق حسن.

كان حفل الليلة قبل الأخيرة بمهرجان الموسيقي العربية، للمطربة أصالة شهد إقبال جماهيري هو الأضخم على مدار أيام الدورة ٣٠ من المهرجان بحضور 1400 شخص بمسرح النافورة.

من المقرر أن تختتم حفلات المهرجان غدا الإثنين النجمة ماجدة الرومى بحفلاً بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى بقيادة المايسترو نادر عباسى يتضمن مختارات من أعمالها الخاصة التي حققت قاعدة جماهيرية عريضة في كافة أنحاء الوطن العربى.