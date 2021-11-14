أخبار عاجلة

نقيب الممثلين: لن نمنح مطربي المهرجانات تصاريح إلا بموافقة هاني شاكر -
إسرائيل تخصص ميزانية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمكافحة العنف ضد المرأة -
الإطاحة بمواطن وثلاثة مقيمين قاموا بعمليات نصب واحتيال مالي في عدد من مناطق السعودية -
ثقافة قنا تناقش حقوق الطفل الدولية -
وزيرة الثقافة تشهد العرض المسرحي «سالب واحد» بالهناجر -
مصري وجزائري ضمن صفقات برشلونة المقترحة في الشتاء -
إلهام شاهين تنعى سهير البابلي : حققت المعادلة الصعبة في تقديم الكوميديا -
«آثار عين شمس» ترفع درجات الاستعداد لانطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول -
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة والتشكيل -
فريال أشرف بطلة الكاراتية تصبح أول لاعبة مصرية تفوز بذهبية الأولمبياد والعالم فى عام واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الاتحاد الأردني يطالب بالتحقيق للتأكد من "أهلية" لاعبة إيرانية

Print
سبب سوابق مماثلة في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات

الاتحاد الأردني يطالب بالتحقيق للتأكد من

طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم الاتحاد الآسيوي للعبة بالتحقق من أهلية مشاركة لاعبة في الإيراني؛ إثر شكوك بسبب جنسها، وذلك وفق كتاب وجهه الاتحاد الأردني للاتحاد القاري.

ونشر رئيس الاتحاد الأردني للعبة، الأمير علي بن الحسين -عبر حسابه على تويتر-، مطالبة الاتحاد الأردني بالتحقق من أهلية مشاركة لاعبة في المنتخب الإيراني من قِبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين.

وذكر الاتحاد الأردني في كتابه أن فريق كرة القدم النسائي الإيراني له سوابق في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات.

وأشار البيان إلى أنه "بالنظر إلى الأدلة المقدمة من الاتحاد الأردني لكرة القدم، ونظرًا لأهمية هذه المسابقة، فإننا نطلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشروع في تحقيق شفاف وواضح من قِبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين، للتحقق من أهلية اللاعب المعني والآخرين في الفريق، ولاسيما أن فريق كرة القدم النسائي الإيراني، له تاريخ في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات".

يُذكر أن المنتخب الإيراني للسيدات تأهل إلى بطولة أمم آسيا 2022 التي ستُقام في الهند بعد تغلبه في المباراة الحاسمة على نظيره الأردني بركلات الترجيح.


وقبل ستة أعوام، تناقلت وسائل إعلام إيرانية أسماء ثمانية لاعبين ذكور مثلوا منتخب بلادهم للسيدات خلال الأعوام الماضية.

الاتحاد الأردني يطالب بالتحقيق للتأكد من

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أسامة عبدالكريم: لست مسؤولا بشأن غياب مرموش عن المنتخب الأولمبي

أسامة عبدالكريم: لست مسؤولا بشأن غياب مرموش عن المنتخب الأولمبي

مدرب المنتخب: لن أعمل مع شوقي غريب مرة أخري بعد غدره لي

مدرب المنتخب: لن أعمل مع شوقي غريب مرة أخري بعد غدره لي

مدرب حراس المنتخب : تم استبعادي لمجاملة مدرب الأهلي

مدرب حراس المنتخب : تم استبعادي لمجاملة مدرب الأهلي

بسيوني : محدش ضامن مكانه في المنتخب وهذا اللاعب طُلم كثيرا

بسيوني : محدش ضامن مكانه في المنتخب وهذا اللاعب طُلم كثيرا