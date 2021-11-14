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وزير التعليم عن امتحانات «4 ابتدائي»: لن يكون هناك نماذج

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وزير التعليم عن امتحانات «4 ابتدائي»: لن يكون هناك نماذج وزير التعليم عن امتحانات «4 ابتدائي»: لن يكون هناك نماذج

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لن يكون هناك نماذج امتحانات للصف الرابع الابتدائي هذا العام.

وأضاف «شوقي» في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» الأحد، أن «مفيش حاجة اسمها نماذج امتحان والمطالبين بتقليل المناهج أو تخفيفها هذا لا يستقيم علميًا».

وتابع: «الامتحان يساعدنا على معرفة مستوى الطالب وهل محتاج مساعدة وليس لعقابه خاصة أن رابعة ليست شهادة عامة ولا سنة حاسمة للانتقال بعدها للجامعة».

واستطرد «نظام التصحيح سيكون بالألوان وليس بالدرجات لقياس مستوى الطالب والتفاوض حول الامتحان ليست لغة جمهور يتحدث عن التعلم»، مطالبًا من أولياء الأمور أن يتركوا أبنائهم ليستفيدوا قدر الإمكان بما يتم تقديمه.

المصرى اليوم

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