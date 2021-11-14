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وزير التعليم: نُقدم الدروس اللي بـ100 ألف جنيه مجانًا للطلاب

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وزير التعليم: نُقدم الدروس اللي بـ100 ألف جنيه مجانًا للطلاب وزير التعليم: نُقدم الدروس اللي بـ100 ألف جنيه مجانًا للطلاب

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن أي تطوير بالمنظومة التعليمية أصاب دخل البعض أدى للنقد، وأثر على أسر الطلاب، لافتًا إلى أن الطالب الذي يذهب من أجل الحصول على درس خاص لا تقع مسئوليته على الوزارة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، الأحد، أن الوزارة تقدم المناهج والدروس التي تقدم في التعليم الدولي اللي بـ 100 ألف جنيه مجانًا، مشيرًا إلى أن المستفيدين من الدروس الخصوصية هم من يهاجمون المناهج.

وأوضح أن الدولة لا تتحمل أن يكون هناك أجيالاً كبيرة لم تستفد من العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن عملية التطعيم ضد كورونا تسير بشكل جيد؛ مؤكدًا أنه تم تطعيم أكثر من 95% من المعلمين (بجرعة أو جرعتين).

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم من أكثر الوزارات تفاعلاً مع المواطنين (سواء عبر الجروبات أو الواتسآب)؛ من أجل راحتهم، مؤكدًا أن هناك فرقًا بين من يسأل للمعرفة ومن يسخر وليس من الجميل التطاول الشخصي، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين الحديث العلمي والجزافي؛ لأن الهدف “مش خناقة”.

وأشار إلى أن تطوير التعليم مشروع دولة وليس مشروع وزير التربية والتعليم، مؤكدًا أن هناك أمور موجهة، و95% من المعلومات المغلوطة تصل للمواطنين عبر السوشيال ميديا، والوزارة فخورة بما تم إنجازه في المنظومة التعليمية.

وأكد أن الآن لديها ما تنافس به الدول في هذا الإطار؛ مشيرًا إلى أن الطلاب لا يجدون جوًا مناسبًا للتعلم، ناصحًا بمحاولة الاستفادة بما تم تقديمه في هذا الصدد.

المصرى اليوم

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