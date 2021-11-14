وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لأولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي

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وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة إلى أولياء أمور طلبة الصف الرابع الابتدائي بعد حالة الجدل المثارة مؤخرًا بشأن المناهج الدراسية.

وقال «شوقي» في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» الأحد، إنه «لا تطبقوا ما تعلمتموه على أولاكم حتى المدرس تعلم بطريقة قديمة وكان الدافع المرور من الامتحان وهذا علامة نجاح ولكن التعليم الآن للتعلم وليس للنجاح».

وأشار إلى أنه تم إعداد هذه المناهج وفق المعايير العالمية وهي مناهج متعددة التخصصات هدفها الأساسي أن يكون التعليم للتعلم وليس للامتحان، مستطردًا «يطلبوا منا نحط معلومات عن السياحة واللغة الهيروغليفية والشمول المالي، لازم نقرر إحنا عايزين نعلم الطفل ولا نثير الجدل فقط».

وبسؤال عن حجم كتابي العلوم والرياضيات أوضح وزير التعليم أن أغلب هذه الكتب عبارة عن صفحات بيضاء من أجل الأنشطة لأن هذه الكتب عبارة عن كتاب الدرس والأنشطة، متابعًا «من يتكلمون عن تقليل حجم المواد وهذا التدخل في أشاء علمية غير مبني على معلومات صحيحة وغير مفيد إطلاقًا».

وأردف: «الأولاد نفسهم معندهمش أي مشكلة وسيبوهم يتعلموا لأنه في النهاية هناك مخرجات للتعلم لا بد من الخروج بها»، مؤكدًا ضرورة عدم التدخل في أمور التعليم دون وجود معلومات تعليمية صحيحة خاصة أن الامتحان سيكون عبارة عن كويز لا يزيد عن 20 دقيقة بهدف قياس فهم الأطفال فقط في مخرجات التعليم.