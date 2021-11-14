إقامة صلاة جنازة القمص صموئيل لبيب في كنيسته بشبرا

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أقيمت اليوم في كنيسة السيدة العذراء بالوجوه في شبرا، صلوات جنازة القمص صموئيل لبيب كاهن الكنيسة الذي وافته المنية الجمعة الماضي عن عمر تجاوز ٧٥ سنة وخدمة كهنوتية لأكثر من ٣٤ سنة.

صلى صلوات التجنيز الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، إلى جانب الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية.

شارك في الصلوات الآباء كهنة شبرا وشعب الكنيسة وآباء من كنائس وأديرة الفيوم وديرَي البراموس والقديس أنبا بيشوي وقطاع كنائس مصر القديمة، بالإضافة إلى راعي كنيسة العذراء للكاثوليك بقبة الهواء في شبرا، وعدد من نواب البرلمان.