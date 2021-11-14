«البحر بيضحك ليه» يبهر جمهور الصعيد على مسرح قصر ثقافة أسيوط

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في إطار توجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة بالاهتمام بالمسرح باعتباره أبوالفنون فهو حالة من التفاعل بين الممثل والجمهور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط

وشهد مسرح قصر ثقافة أسيوط حالة خاصة من الفن والإبداع بتقديم العرض المسرحي «البحر بيضحك ليه» لفرقة تفانين المسرحية التابعة لجمعية رواد قصر ثقافة أسيوط برئاسة الأديب سعد عبدالرحمن.

العرض يروي قصة واقعية من صعيد مصر من تقاليد وعادات الصعيد مثل الثأر والانتقام وزواج القاصرات العرض من تأليف نجيب سرور سينوغرافيا عبدالله حامد، دراماتورج وموسيقي واخراج أحمد ثابت الشريف.

تمثيل باقة من المواهب الشابة عبدالله حامد وحسناء احمد، أسماء محمود، ووفاء كامل، وأحمد محمد، محمد لطفي عثمان، المخرج المنفذ ضياء جاد الحق، والمخرج هاني محمد، وقد أشاد الجمهور بالعرض، واختتمت الفعاليات بتكرم جمعية الرواد قصر ثقافة أسيوط وفناني ومبدعي العرض لما قدموه من فن وإبداع وتميز في مجال المسرح.