البابا تواضروس: غياب المحبة في تربية الإنسان أحد عناصر تكوين شخصية الإرهابي

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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قضية بناء الإنسان هي أخطر قضية في كل زمان.

وذكر في حوار لـ فضائية «إكسترا نيوز»، الأحد، أن القاعدة تقول البشر قبل الحجر، وأي إنسان يأخذ تكوينه من 5 مصادر وهم مؤسسة الأسرة أو المنزل، مؤسسة التعليم، والمؤسسة الدينية، والمؤسسة الاجتماعية المتمثلة في الأصدقاء وأخيرا الإعلام باعتباره لكل نوعيات الثقافة في الوقت الحالي.

وكشف البابا تواضروس الثاني، عن أن تلك الكيانات الخامسة السابقة هي التي تساهم في تكوين الإنسان بشكل سوى في المجتمع، موضحا أن المحبة هي عماد بناء مؤسسة الأسرة.

واستطرد البابا تواضروس قائلًا: «غياب المحبة في تربية الإنسان من أحد عناصر تكوين شخصية الإرهابي».