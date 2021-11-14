«الصحة» تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا رغم توفر اللقاحات

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قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا «كوفيد 19»، مشيرًا إلى أننا ما زلنا في مرحلة ارتفاع الإصابات، وأن وزارة الصحة تحرص على ألا تزيد الأعداد بدرجة تصل لمرحلة أن تكون أعداد المصابين أكبر من قدرة استيعاب المستشفيات.

وأوضح لمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المُذاع عبر فضائية «النهار»، أن الإصابات في ارتفاع رغم توفير لقاحات كورونا، إلا أن هذه الزيادة لا يصاحبها زيادة في نسب الاحتياج لدخول المستشفيات، بخلاف الموجة الأولى والثانية.

وأرجع سبب قلة الإصابات الشديدة لارتفاع عدد متلقي اللقاحات، أو اكتساب المناعة نتيجة الإصابة السابقة بالفيروس، وأن ارتداء الكمامة أصبحت مقبولة اجتماعيًا.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن آمن طريقة للنجاة من فيروس كورونا التلقيح، ثم الإجراءات الاحترازية.