ورشة فنية عن تذوق الفن التشكيلي بالإسكندرية

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أقيمت ورشة بعنوان «التذوق الفني»، الأحد، ضمن سلسة الورش التي يقدمها متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة أولاد البلد للخدمات الإعلامية ضمن برنامج معرض الرحلة.

وقدم الورشة الدكتور على سعيد مدير المتحف والذى قال إنه «يمكن لغير المتخصصين أن يقرأوا الأعمال الفنية وأن يتذوقوها، فهي ليست حكرًا على أحد ليفهمها، لكنه أكد على أن عملية الفهم تلك تتطلب التعرض للكثير من الأعمال الفنية المختلفة كي يصبح الفرد على مقدرة جيدة من قراءة تلك الأعمال وتذوقها بصورة جيدة، وبجانب ذلك فعدم التعرض لأية أعمال من الفن التشكيلي فهو أمر يسبب مشكلة كبيرة في نهاية الأمر لأن عدم تذوق الفن التشكيلي، يؤدي إلى شعور عام بأن هذا الفن يصعب التعامل معه لأنهم لا يتعرضون إليه كثيرا وبعكس فن السينما والموسيقى والتي يتعرض إليهم الإنسان خلال فترات طويلة من حياته، وبالتالي لا يجد أي صعوبات في عملية تذوقهم».

وأشار إلى أن «لوحات الفن التشكيلي لا تقرأ أبدا بطريقة واحدة، إذ إنها دائما ما يوجد لها الكثير من الدلائل وصور الفهم والتي تختلف من شخص ﻵخر، كما أن قراءة اللوحة يختلف وفقًا للحالة المزاجية التي يمر بها كل شخص«.

وتابع:«فمن الممكن أن يتعرض شخصين للوحة ما لكن نتيجة لتعرض كل منهما لحالة نفسية مختلفة، فمن الممكن أن يقرأها الفرد من زاوية تعبر مثلا عن حالته الحزينة، وآخر قد يقرأها باعتبارها تبعث له بالتفاؤل والسعادة، كما إنه يرى أن قراءة العمل أيضا تختلف من شخص لآخر وفقا للخلفية الثقافية التي يأتي منها كل فرد، فهي التي تحدد كيف تقرأ اللوحة».

كما حذر الدكتور على سعيد من الحكم على الاشياء دون وضعها في سياقها التاريخي مؤكدا «لا يجب أبدا الحكم على أي عمل فني دون وضعه في سياقه التاريخي لان ذلك يؤدي بالطبع إلى حدوث خطأ في الحكم على العمل»؛ لذلك فوضع اللوحة ضمن سياق الفن وضمن السياق التاريخي هو أمر هام بالطبع.