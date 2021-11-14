ننشر قوائم مساجد النذور على مستوى الجمهورية

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أعلنت وزارة الأوقاف أن العدد الإجمالي للمساجد التي بها صناديق نذور (192) يبلغ مسجداً على مستوى الجمهورية، وأن العدد الإجمالي لصناديق النذور بهذه المساجد (221) ، وذلك إضافة إلى خمسة مساجد أخرى بمحافظة القاهرة مغلقة للصيانة والترميم.

وصرح الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بأنه في سبيل تحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة المالية وتفعيلًا للقرار الوزاري رقم 373 لسنة 2021م المتضمن منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقي أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف سوى مساجد النذور.

ونشرت وزارة الأوقاف بيانًا بأسماء مساجد النذور التي تم اعتمادها من رئيس القطاع الديني وعدد الصناديق بها وفق الجدول المرفق ، علمًا بأن فتح هذه الصناديق يخضع لرقابة الوزارة ويتم الفتح بناء على لجان مشكلة بمعرفتها.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - صورة أرشيفية

قائمة مساجد النذور

قائمة مساجد النذور

قائمة مساجد النذور

قائمة مساجد النذور

قائمة مساجد النذور

قائمة مساجد النذور

قائمة مساجد النذور

قائمة مساجد النذور

قائمة مساجد النذور

قائمة مساجد النذور

تعرف على العدد الإجمالي لمساجد النذور على مستوى الجمهورية

تعرف على العدد الإجمالي لمساجد النذور على مستوى الجمهورية