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معلومات الوزراء : 69.5% من المصريين يؤيدون قرار منع الموظفين غير الملقحين من دخول مقار عملهم

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معلومات الوزراء : 69.5% من المصريين يؤيدون قرار منع الموظفين غير الملقحين من دخول مقار عملهم معلومات الوزراء : 69.5% من المصريين يؤيدون قرار منع الموظفين غير الملقحين من دخول مقار عملهم

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أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً لرأي المواطنين حول رؤيتهم ومدى تأييدهم لقرار منع الموظفين الحكوميين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا من دخول مقار عملهم من عدمه.

يأتى ذلك في إطار الاستعداد نحو تطبيق الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا» بمنع الموظفين الحكوميين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا من دخول مقار عملهم اعتبارا من الإثنين الموافق 15 نوفمبر.

وأشار الاستطلاع، إلى أن 69.5% من المصريين أبدوا تأييدهم القرار، كما أبدى 2.2% منهم تأييدهم له ولكن بشروط وكان أهمها أن يكون اللقاح فعالا وليس له أضرار جانبية، وأن يتم توفير اللقاح بسهولة ويسر، وإعطاء مهلة أطول، فيما اعترض عليه 14.1% من المواطنين، ولم يحدد 14.2% من المواطنين رأيهم.

وأيد 62.7% من المواطنين في الاستطلاع نفسه قرار منع المواطنين غير الملقحين من دخول المصالح الحكومية بدايةً من 1 ديسمبر القادم، وأيده بشروط 3.1% منهم، في حين جاء 20.9% منهم ضد القرار، و13.3% منهم لم يحدد.

المصرى اليوم

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