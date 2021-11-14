التحفظ أسماك مجهولة قبل ترويجها بأسواق الإسكندرية

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قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، التحفظ على 4 طن اسماك مجمدة منشأ أجنبى مجهولة المصدر وبدون فواتير، قبل ترويجها بالاسواق.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الاسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مطعم وثلاجة أسماك، كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقي، لحيازة وتخزين كميات من الأسماك المستوردة «مجهولة المصدر»، بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.

تم مداهمة الثلاجة والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشها عثر على 4 طن أسماك مجمدة منشأ أجنبى مجهولة المصدر وبدون فواتير، قبل ترويجها بالاسواق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.