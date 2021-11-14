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تحرير 105 محضر تموينى للمخابز البلدية ببني سويف

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تحرير 105 محضر تموينى للمخابز البلدية ببني سويف تحرير 105 محضر تموينى للمخابز البلدية ببني سويف

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قال وصفي عبدالله، وكيل وزارة ببنى سويف، إن نتائج وجهود الحملات الرقابية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 105 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، بواقع 6 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،و 6 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و24 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 25 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و7 محاضر للتصرف في 173 أجولة دقيق، و17 محضر لعدم صرف بون للمواطنين، و5 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، فيما تم تحويل نوع الوقود بالمخابز من السولار إلى الغاز الطبيعي لعدد 14مخبز، ليصبح إجمالي المخابز البلدية التي تعمل بالغاز إلى 286 ضمن المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 75 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 5مخالفات لعدم الإعلان عن أسعارالمواد التموينية،و7مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل وعدم صرف بون بالمقررات التموينية،و 14 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية، و2 محضر لعدم صرف بون للمواطنين بالمقررات المنصرفة.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ناقش نتائج وجهود الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة مديرية التموين«في الفترة من 7 إلى 13 نوفمبر الجاري» بالتعاون مع الجهات المعنية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

المصرى اليوم

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