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منحة مجانية لتعليم التسويق الإلكتروني بمكتبة الجديدة

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منحة مجانية لتعليم التسويق الإلكتروني بمكتبة مصر الجديدة منحة مجانية لتعليم التسويق الإلكتروني بمكتبة الجديدة

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انطلقت مساء اليوم الأحد، فعاليات دبلومة التسويق الإلكترونى التي تنظمها مكتبة الجديدة لمدة 7 أسابيع.

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، إن دبلومة التسويق الإلكتروني «السنوية» هي منحة تقدم مرة واحدة سنوياً ( نوفمبر من كل عام )، وفقاً للتوجهات العامة للدولة بالإستثمار في الشباب وبالنهوض وتطوير مهارات الفرد وفق الاتجاه العام للتوعية بأهمية التعامل الإلكتروني، وذلك لتحقيق يواكب ويحقق على معدلات نجاح وإستمرار لأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والعاملين بالقطاعين العام والخاص من خلال الإهتمام بمواكبة التطورات التكنولوجية.

وأكد على حرص جمعية مصر الجديدة على أختيار أفضل محتوى تدريبي في مصر وفق معايير جودة من اساتذة متخصصين، تضمن أقصى تأثير إيجابي من هذه المنحة على مهارات الأفراد واصحاب المشروعات، التي ظلّت تُقدم من خلال مقر المكتبة بمصر الجديدة على مدار 6 سنوات مضت ( منذ عام 2016)، تم خلالها تدريب ما لا يقل عن 1300 متدرب على المهارات الإلكترونية والتسويق الإلكتروني.

المصرى اليوم

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