العثور على العشرات من بيض الديناصورات العملاقة

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عثر عليها في صخرة يبلغ وزنها طنين شمال إسبانيا

استخرج علماء الآثار 30 بيضة من بيض الديناصورات العملاقة التي تنتمي لفصيلة ( titanosaur)، وعثر عليها في صخرة يبلغ وزنها طنين في شمال إسبانيا ويعتقدون أنه يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 70 بيضة أعمق داخل الصخرة.

ويعد هذا النوع من الديناصورات العملاقة عاش حتى حدث الانقراض في نهاية العصر الطباشيري قبل 66 مليون سنة، وتم العثور على البيض في موقع حفر بمقاطعة هويسكا شمال شرق إسبانيا.

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن الفريق مكون من 25 عالمًا من مؤسسات إسبانية وبرتغالية وألمانية، وتم اكتشاف عشين لبيض الديناصورات في عام 2020 .

وأشارت إلى أنه في الحملة الحالية يعمل العلماء على استخراج البيض من كتلة صخرية تزن أكثر من طنين ويعمل عليها خمسة أفراد ثماني ساعات يوميًا.

ويُنتظر أن يتم عرض العشش والصخور والبيض في أحد المتاحف الأوروبية في المستقبل القريب، إلى جانب عمل نسخ طبق الأصل من بيض الديناصورات لعرضها في أجزاء أخرى من العالم.