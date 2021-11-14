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"ملكية ينبع" تحقِّق المركز الثاني في البرنامج المتقدم للأداء الحكومي المتميز HPG

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كرَّم نائب أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل، الهيئة الملكية بينبع متمثلة بإدارة الطرق التابعة لقطاع التشغيل والصيانة، وذلك خلال البرنامج المتقدم للأداء الحكومي المتميز؛ لتحقيقها المركز الثاني خلال المنافسة بين ٦٢ مشاركًا من أبرز قيادات القطاعات الحكومية على مستوى .

جاء ذلك خلال رعاية نائب أمير منطقة المدينة الحفل الختامي للملتقى الذي نظمه معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة بمدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة. وتناول الملتقى الثالث لقادة برامج ومكاتب تحقيق الرؤية، الذي امتدت فعالياته على مدار 13 يومًا تدريبيًّا، استشراف المستقبل ودوره في التخطيط الاستراتيجي بالأجهزة الحكومية.

وقد تطرق الملتقى إلى عدد من الموضوعات التي تهدف لإكساب مهاراتها لقيادات القطاع الحكومي بما يسهم في مواكبة برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، كتحليل السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأداء والإبداع في العمل الحكومي. وشارك في تقديم البرنامج العديد من المفكرين المتخصصين في هذا المجال. واختُتمت فعاليات الملتقى بتقديم برنامج تدريبي بمشاركة عدد من المهتمين بالإدارة الحكومية على مستوى المنطقة.

يُشار إلى أن الهيئة الملكية بينبع حصدت جوائز مختلفة عدة في مجال الأداء الحكومي المتميز خلال الأعوام السابقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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