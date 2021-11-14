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تنظم جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمى ندوة بعنوان «الدعم النفسى لمرضى السرطان»، تهدف إلى مساعدة مرضى السرطان في التغلب على المرض وتخطى وتقبل هذه المرحلة الصحية.

تنفذ الندوة بمقر مكتبة مصر الجديدة للطفل في الساعة 12 من ظهر غد الاثنين ويتحدث فيها الدكتور باسم صالح استشارى سرطان الثدى، وذلك بالتعاون مع مؤسسة كانسر كير.

تهدف الندوة إلى مساند مرضى الأورام؛ فالدعم الإنسانى له دورًا مهمًا في الرعاية الصحية والقدرة على التحمل والإصرار بالقضاء على المرض، بتوفير كل المساعدات الإنسانية، وحل المشكلات الشخصية والاجتماعية، دعم النفسى لمرضى الأورام قد يكون نقطة تحول في الإصرار على التخلص من السرطان بقتالهم من أجل الشفاء.