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نيابة المدعي العام العسكري تطالب بإيقاف ترشح سيف الإسلام للرئاسة

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نيابة المدعي العام العسكري تطالب بإيقاف ترشح سيف الإسلام للرئاسة نيابة المدعي العام العسكري تطالب بإيقاف ترشح سيف الإسلام للرئاسة

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طلب وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري في ليبيا، محمد غرودة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إيقاف السير في ترشح كل من: سيف الإسلام معمر القذافي، وخليفة أبو القاسم حفتر، إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من وقائع.

جاء ذلك ضمن رسالة وجهها غرودة مساء اليوم الأحد إلى المفوضية، أشار فيها إلى عدة قضايا مرفوعة بحق خليفة حفتر، محملا المسئولية القانونية للمفوضية في حال مخالفة هذا الطلب.

كان سيف الإسلام القذافي، المطلوب لدى مكتب النائب العام الليبي ولدى محكمة الجنايات الدولية، قد قدم صباح اليوم ملف ترشحه لرئاسة ليبيا من مقر المفوضية في مدينة سبها (عاصمة الجنوب الليبي)، فيما لم يقدم خليفة حفتر ملف ترشحه بعد، في ظل توقعات تشير إلى نيته الترشح للرئاسة، خاصة بعد تكليفه عبد الرزاق الناظوري بمهام القائد العام للقوات المسلحة منذ نهاية سبتمبر الماضي.

المصرى اليوم

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