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حياة أسمهان في ندوة بجمعية محبي فريد الأطرش

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حياة أسمهان في ندوة بجمعية محبي فريد الأطرش حياة أسمهان في ندوة بجمعية محبي فريد الأطرش

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تحتفل جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، بذكرى ميلاد أميرة الغناء العربي «أسمهان» في السادسة من مساء يوم الأحد 21 نوفمبر الجارى في قاعة 2 بمركز سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن برنامج الاحتفال، عرض فيلم تسجيلى عن حياة أسمهان بعنوان «لحن لم يتم» من إخراج الفنان عادل السيد، وعقب عرض الفيلم يتحدث كل من الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، والفنان سيف عبدالرحمن، والناقد الفنى زكى مصطفي، عن سينما أسمهان وأهم محطاتها الفنية.

وتكرم الجمعية الفنان أحمد سلامة، عن دوره في تجسيد شخصية أحمد بدرخان بمسلسل أسمهان عام 2008، بحضور الفنان قيس عبدالفتاح، والمخرج مصطفى الدمرداش، وكوكبة كبيرة من محبى وعشاق فن الموسيقار فريد الأطرش والفنانة أسمهان، كما يتضمن الإحتفال فقرات غنائية يقدمها الفنان الفلسطيني محمد الأسدي، والمطربة أحلام أحمد والمطربة أسرار الجمال والمطربة رجاء فريد، مع المايسترو أحمد حشاد .

المصرى اليوم

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