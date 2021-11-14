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محافظ بني سويف يتفقد قافلة علاجية غذائية لدعم مرضى الجذام

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محافظ بني سويف يتفقد قافلة علاجية غذائية لدعم مرضى الجذام محافظ بني سويف يتفقد قافلة علاجية غذائية لدعم مرضى الجذام

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات القافلة العلاجية والغذائية التي نظمتها جمعية اكتفاء للتنمية والخدمات الاجتماعية بالتعاون مع مديرية الصحة، في حضور المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وأحمد جلال رئيس فريق أصدقاء مرضى الجذام.

وتابع المحافظ جانبا من أعمال القافلة التي تضمنت توزيع بعض المساعدات العينية والمادية لمرضى الجذام، بمقر عيادة الأمراض الجلدية بالمديرية، والتي استفاد من خدماتها 200 من مرضى الجذام، وشملت ملابس ومواد غذائية وحقائب ومستلزمات دراسية لأبناء المرضى ومساعدات مالية، بالإضافة إلى توزيع مستلزمات طبية من شمع طبي وزيت برافين وأدوية ومضادات حيوية وفيتامينات وغيرها.

وأثنى المحافظ على القافلة التي تأتي في إطار التكامل بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني،في اعتماد برنامج تنمية شامل للقضاء على المرض والحد من انتشاره بالعديد من خلال اتباع طرق علاجية وتوعوية مختلفة والتي تم دراستها، لاسيما وأن القافلة تهدف إلى مساعدة مرضى الجذام وأسرهم في مواجهة المرض وتحقيق رؤية الفريق في عمل برنامج تنموى شامل للتوعية بالمرض والقضاء عليه بمشاركة جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

المصرى اليوم

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