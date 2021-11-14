سر تأخر أصالة عن حفلها بمهرجان الموسيقى العربية: «الفستان اتقطع»

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حاولت الفنانة أصالة تهدئة الأجواء بحفل دار الأوبرا ومهرجان الموسيقى العربية، وتحدثت مع جمهورها الذي تأخرت عنه قرابة ساعة ونصف الساعة، وطلبت منهم بأن يشاركوها الغناء، وأكدت أن التأخير نتيجة استعجالها للحاق بالحفل ما تسببت في قطع فستانها. وغنت بعد ذلك أغنية «نفسي أسألك، اكتر من اللي أنا بحلم بيه، أنا مش نفسي».



من المقرر أن تختتم حفلات المهرجان غدا الإثنين النجمة ماجدة الرومى بحفل بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى بقيادة المايسترو نادر عباسى، يتضمن مختارات من أعمالها الخاصة التي حققت قاعدة جماهيرية عريضة في كافة انحاء الوطن العربى.