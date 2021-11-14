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وجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة دعم للفنانة دنيا سمير غانم ، حيث نشرت مقطع فيديو يجمعها بالفنانة دنيا سمير غانم في مسلسل «لهفة» الذي عرض ضمن ماراثون رمضان لعام 2015.

وعلقت على الفيديو الذي نشرته بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلة :«دنيا سمير غانم بنت الغاليين.. أخف دم بين كل الممثلات الشباب.. وحشتيني يا رب في أقرب وقت تتجاوزي اللي فات وترجعلنا وترجعي لجمهورك تفرحينا وتفرحيه».

يشار إلى أن آخر عمل درامي للفنانة الكبيرة نبيلة عبيد هو مسلسل «سكر زيادة» مع نادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر ومجموعة من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف منهم أحمد السقا ونانسي. عجرم، هيفاء وهبي، أحمد فهمي، روجينا، جمانة مراد، ميت الخميسي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مصطفى أبوسريع، ميان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهنا، خالد أنور، سليمان عيد وإخراج وائل. إحسان.