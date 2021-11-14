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تشكيل فريق خاص للتحقيق في اغتيال دبلوماسي سعودي في كراتشي عام 2011

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تشكيل فريق خاص للتحقيق في اغتيال دبلوماسي سعودي في كراتشي عام 2011 تشكيل فريق خاص للتحقيق في اغتيال دبلوماسي سعودي في كراتشي عام 2011
4 مهاجمين كانوا على دراجتين ناريتين اعترضوا سيارته وأطلقوا عليه الرصاص

تشكيل فريق خاص للتحقيق في اغتيال دبلوماسي سعودي في كراتشي عام 2011

شكلت إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية في منطقة السند فريق تحقيق للتحقيق في اغتيال دبلوماسي سعودي قتل في مدينة كراتشي قبل عشر سنوات - وفقاً لصحيفة "داون" الباكستانية.

وقتل الدبلوماسي السعودي حسن القحطاني أحد منسوبي القنصلية العامة بكراتشي في 16 مايو 2011، بعد أن غادر منزله في منطقة ديفينس خيابان شهباز متجهاً إلى عمله على أيدي أربعة مهاجمين كانوا على دراجتين ناريتين، اعترضوا سيارته وأطلقوا عليه الرصاص.

ويتوقع أن يعقد الاجتماع الأول للفريق الأمني يوم الاثنين في مدينة كراتشي.

وأعلنت حينها الشرطة الباكستانية أن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت أربعة رجال على دراجتين ناريتين اعترضوا سيارة القحطاني التي تحمل لوحات دبلوماسية وأطلقوا أعيرة نارية باتجاهه أصابته رصاصتان إحداهما في الرأس تسببت في وفاته.

وعثرت الشرطة على ستة أغلفة رصاص مستهلكة لمسدس عيار 9 ملم في المكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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