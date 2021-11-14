حالة غضب وسط جماهير الأوبرا بسبب تأخر حفل أصالة 90 دقيقة.. والمطربة: آسفة

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تأخر انطلاق حفل المطربة أصالة بمهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الـ 30 الذي كان مقررا إقامته في الثامنة مساءً، على مسرح النافورة لكنه بدأ في التاسعة والنصف، بسبب تأخر المطربة أصالة عن الوصول، الحفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي ويتضمن مختارات من أعمالها الخاصة منها 60 دقيقة حياة، الورد البلدي، في قربك، روحي وخداني، أقولك بحبك وبعدك عني إلى جانب عدد من مؤلفات التراث.

وقالت أصالة في كلمتها: «أنا آسفة على التأخير، أول مرة أتأخر وآخر مرة هاتأخر، في حياتي كلها ما حصل معي هذا الموقف.. آسفة جدا.. اهدي الأغنية القادمة لحبيبي وزوجي وصديقي فائق حسن.. بحبك».

وفى السابعة مساء شهد المسرح الخارجى حفل لكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبدالستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربى.